Мир
06:58, 6 февраля 2026Мир

Озвучены сроки подготовки мирного соглашения по Украине

ТАСС: Подготовка мирного документа по Украине займет не менее 1,5 месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Подготовка мирного соглашения по Украине займет не менее 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что ведется многоплановая и поэтапная работа по созданию мирного документа, которую вряд ли удастся закончить за месяц. «И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — сказал он.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби, сообщил о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, Киев считает это критически важным.

