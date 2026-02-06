Озвучены сроки подготовки мирного соглашения по Украине

ТАСС: Подготовка мирного документа по Украине займет не менее 1,5 месяца

Подготовка мирного соглашения по Украине займет не менее 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что ведется многоплановая и поэтапная работа по созданию мирного документа, которую вряд ли удастся закончить за месяц. «И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше», — сказал он.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров в в Абу-Даби, сообщил о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, Киев считает это критически важным.