Наука и техника
07:31, 6 февраля 2026

Пищевые привычки оказались связаны с риском развития рака груди

Front Nutr: Питание, провоцирующее воспаление, повышает риск рака груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Питание, которое способствует хроническому воспалению в организме, может быть связано с более высоким риском рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 19 крупных исследований с участием сотен тысяч женщин из разных стран. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В работе использовали так называемый индекс воспалительности питания. Он показывает, какие продукты чаще преобладают в рационе человека: те, что снижают воспаление (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, полезные жиры), или те, что, наоборот, могут его усиливать (избыточное количество переработанного мяса, сладостей, рафинированных продуктов). Чем выше индекс, тем «воспалительнее» питание.

Оказалось, что у женщин с самым высоким таким индексом риск рака груди был заметно выше. В одних исследованиях он почти вдвое превышал показатели тех, кто питался более «мягко» для организма. В долгосрочных наблюдениях связь была слабее, но сохранялась: чем более воспалительным был рацион, тем выше оказывался риск заболевания.

Авторы подчеркивают: это не означает, что определенные продукты напрямую вызывают рак. Исследования показывают лишь связь, а не причину. Тем не менее вывод достаточно практичный — более сбалансированное питание с упором на растительную пищу и цельные продукты может быть не только полезным для сердца и обмена веществ, но и потенциально снижать онкологические риски.

Ранее ученые выяснили, что грибок Candida albicans усиливает агрессивные свойства меланомы.

    Обсудить
