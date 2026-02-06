Подсчитаны возможные убытки Сабурова после запрета на въезд в Россию

Комик Сабуров, которому запретили въезд в Россию, может потерять 13,2 млн рублей

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, может потерять миллионы рублей. Возможные убытки юмориста подсчитало издание Baza в Telegram.

Отмечается, что из-за отмены концертов в пяти российских городах Сабуров потеряет 13,2 миллиона рублей. В частности, в концертном зале Челябинска было куплено более тысячи билетов стоимостью от 1,7 тысячи до 7,4 тысячи рублей на общую сумму в 6,3 миллиона.

На выступление в Орске было продано больше половины билетов, что принесло бы 1,9 миллиона рублей. На концерт в Оренбурге, вход на который стоил от 2,3 тысячи до 6,5 тысячи рублей, купили практически все билеты, в том числе и в ВИП-ложу. Этот концерт мог бы принести Сабурову пять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в российских городах отменят 53 концерта Сабурова. В частности, речь шла о мероприятиях в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге, запланированных на март.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его задержали во время досмотра в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России и критиковал спецоперацию на Украине.