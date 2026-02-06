Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Подсчитаны возможные убытки Сабурова после запрета на въезд в Россию

Комик Сабуров, которому запретили въезд в Россию, может потерять 13,2 млн рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, может потерять миллионы рублей. Возможные убытки юмориста подсчитало издание Baza в Telegram.

Отмечается, что из-за отмены концертов в пяти российских городах Сабуров потеряет 13,2 миллиона рублей. В частности, в концертном зале Челябинска было куплено более тысячи билетов стоимостью от 1,7 тысячи до 7,4 тысячи рублей на общую сумму в 6,3 миллиона.

На выступление в Орске было продано больше половины билетов, что принесло бы 1,9 миллиона рублей. На концерт в Оренбурге, вход на который стоил от 2,3 тысячи до 6,5 тысячи рублей, купили практически все билеты, в том числе и в ВИП-ложу. Этот концерт мог бы принести Сабурову пять миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в российских городах отменят 53 концерта Сабурова. В частности, речь шла о мероприятиях в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге, запланированных на март.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его задержали во время досмотра в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России и критиковал спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok