В России отменят более 50 концертов комика Сабурова

Shot: После запрета на въезд в Россию комику Сабурову отменят 53 его концерта

В России отменят более 50 концертов стендап-комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в страну на 50 лет. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что в марте юморист планировал отправиться в тур по пяти российским городам. Он собирался выступить в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге. Кроме того, были анонсированы еще 48 концертов комика, уточняет Shot.

Всего же было отменено 53 выступления Сабурова. Билеты на его концерт стоят от 1,7 тысячи до 7,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Сабуров, прибывший в Москву из Дубая и узнавший о запрете на въезд в страну, улетит в Казахстан. Уточнялось, что он отказался от того, чтобы его бесплатно депортировали в ОАЭ.

6 февраля сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его остановили в московском аэропорту Внуково во время досмотра, когда он прилетел из Дубая. Решение не пускать юмориста в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине.