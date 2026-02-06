Реклама

11:05, 6 февраля 2026Ценности

Популярная певица прибегла к обезболивающим из-за прически на «Грэмми»

Певица Баллерини была вынуждена пить обезболивающие из-за прически на «Грэмми»
Екатерина Ештокина

Фото: Jordan Strauss / AP

Популярная американская певица и автор песен Келси Баллерини прибегла к обезболивающим из-за прически на церемонии вручения премии «Грэмми». Такое признание она сделала в интервью журналу Cosmopolitan.

32-летняя исполнительница призналась, что ее гладкая прическа на мероприятии была настолько тугой, что она была вынуждена пить анальгетики. «Мне действительно пришлось принять лекарства, потому что укладка была просто потрясающей», — заявила звезда.

Известно, что прическа Баллерини с петлей на затылке, которую делал парикмахер Крис Эпплтон, была вдохновлена ​​расшитым бисером платьем. «Я вдохновилась узором на платье и перенесла его в укладку», — писала она в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

Звезда также раскрыла трогательную деталь о своем наряде. Она призналась, что с изнаночной стороны платья была пришита нашивка в память о ее любимой собаке, которой уже нет.

«Это был неожиданный жест со стороны дизайнеров и моих стилистов на нашей последней примерке. Несколько недель назад я потеряла своего любимого пса Дибса, и то, что он был рядом с моим сердцем в этот вечер, сделало все еще более трогательным. Прекрасное напоминание о том, что он всегда со мной», — заключила Баллерини.

Ранее в феврале редакторы People внесли Кесли Баллерини в список звезд с самыми идеальными волосами на «Грэмми».

