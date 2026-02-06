Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 6 февраля 2026Путешествия

Поселившиеся в отеле Европы туристы лишились главы семьи во время крепкого сна

Турист из Великобритании упал с шестого этажа отеля в Торремолиносе и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающий с родственниками в отеле Европы турист упал с шестого этажа и не выжил. Об этом стало известно Daily Star.

4 февраля поселившиеся в гостинице на побережье Коста-дель-Соль в Торремолиносе, Испания, туристы из Великобритании лишились главы семьи. Во время крепкого сна жена 37-летнего путешественника и его двое малолетних детей не заметили, как мужчина сорвался с балкона их номера. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, но не смогли спасти британца.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
22 февраля 2023

Уточняется, что супруга пострадавшего выпила с ним несколько бокалов спиртного на балконе, затем легла спать вместе с детьми. Она настаивает на том, что произошел несчастный случай. Идет расследование происшествия.

Ранее россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире. Отмечается, что мужчина выследил троих девушек, дождался, пока они окажутся в съемном жилье, и ворвался в квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Россиянам помогут отпустить прошлые отношения

    Джиган назвал неожиданную причину развода с Самойловой

    Бывший губернатор российского региона и его заместитель арестованы за взятки

    Золотые резервы России установили рекорд

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Ребенка без сознания нашли рядом с российской школой

    Раскрыта более глубокая причина раскола в Эстонии из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok