Поселившиеся в отеле Европы туристы лишились главы семьи во время крепкого сна

Турист из Великобритании упал с шестого этажа отеля в Торремолиносе и не выжил

Отдыхающий с родственниками в отеле Европы турист упал с шестого этажа и не выжил. Об этом стало известно Daily Star.

4 февраля поселившиеся в гостинице на побережье Коста-дель-Соль в Торремолиносе, Испания, туристы из Великобритании лишились главы семьи. Во время крепкого сна жена 37-летнего путешественника и его двое малолетних детей не заметили, как мужчина сорвался с балкона их номера. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, но не смогли спасти британца.

Уточняется, что супруга пострадавшего выпила с ним несколько бокалов спиртного на балконе, затем легла спать вместе с детьми. Она настаивает на том, что произошел несчастный случай. Идет расследование происшествия.

