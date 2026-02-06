Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 6 февраля 2026Мир

Посол США в Польше разругался со спикером сейма

Посол США в Польше Роуз прекратил общение со спикером сейма Чажастым
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посол США в Польше Том Роуз разругался со спикером сейма республики Влодимежем Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в соцсети Х.

На своей странице Роуз сообщил, что с сегодняшнего дня они прекращают любые контакты и общение со спикером сейма Чажастым и назвал его оскорбления возмутительными и ничем не спровоцированными.

Бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Также он отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok