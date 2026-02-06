Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

Aif.ru: Номер, с которого звонили сыну Усольцевой, может принадлежать компании

Номер, с которого звонили сыну Усольцевой, может принадлежать компании или сервису, которым тот пользовался. Подробности о странном звонке Даниилу Баталову из-за рубежа раскрыл эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, пишет aif.ru.

Как объяснил эксперт, при подтверждении номера на российских сервисах звонки чаще всего поступают именно с российских номеров, зарубежные номера в таком случае встречаются редко, хотя некоторые компании таковые все же используют.

«Есть специальные компании, которые обеспечивают такую верификацию с использованием IP-телефонии. Часто такие компании работают не только в России, но и в других странах. Поэтому откуда придет звонок — неважно. Он в любом случае идет с сервера этой компании, а иностранный номер отображается в зависимости от шлюза, через который этот звонок проходит», — пояснил Раевский.

По его словам, отвечать на звонки с иностранных номеров в этом плане безопасно.

Ранее Баталов рассказал о странном звонке после исчезновения родных в тайге Красноярского края. Речь шла о звонке с одноразового номера из Испании.