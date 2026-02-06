Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 6 февраля 2026Россия

Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

Aif.ru: Номер, с которого звонили сыну Усольцевой, может принадлежать компании
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Номер, с которого звонили сыну Усольцевой, может принадлежать компании или сервису, которым тот пользовался. Подробности о странном звонке Даниилу Баталову из-за рубежа раскрыл эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, пишет aif.ru.

Как объяснил эксперт, при подтверждении номера на российских сервисах звонки чаще всего поступают именно с российских номеров, зарубежные номера в таком случае встречаются редко, хотя некоторые компании таковые все же используют.

«Есть специальные компании, которые обеспечивают такую верификацию с использованием IP-телефонии. Часто такие компании работают не только в России, но и в других странах. Поэтому откуда придет звонок — неважно. Он в любом случае идет с сервера этой компании, а иностранный номер отображается в зависимости от шлюза, через который этот звонок проходит», — пояснил Раевский.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

По его словам, отвечать на звонки с иностранных номеров в этом плане безопасно.

Ранее Баталов рассказал о странном звонке после исчезновения родных в тайге Красноярского края. Речь шла о звонке с одноразового номера из Испании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok