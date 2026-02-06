Реклама

Против бывшего премьера Норвегии возбудили уголовное дело

Марина Совина
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Национальное управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений («Экокрим», Økokrim) Норвегии возбудило уголовное дело против председателя Норвежского Нобелевского комитета, бывшего премьер-министра Норвегии Турбьерна Ягланда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Политик также занимал пост генерального секретаря Совета Европы (СО). Его подозревают в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Экокрим проведет расследование на предмет получения подарков, оплаты поездок и займов в связи с занимаемыми Ягландом должностями. Выяснилось, что он был знаком и часто общался со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, а в 2014 году политик просил у него помощи в финансировании покупки личного жилья.

Статус экс-главы международной организации дает обладателю иммунитет от уголовного преследования. В связи с этим «Экокрим» обратилось в Министерство иностранных дел королевства с просьбой принять меры по лишению Ягланда этой брони.

2 февраля стало известно, что опубликованные документы по делу Эпштейна содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе Метте-Марит. Общение между будущей королевой Норвегии и финансистом-педофилом продолжалось несколько лет, с 2011 по 2014 год. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее «цепляет». Позднее Метте-Марит назвала свое общение с Эпштейном ошибкой.

