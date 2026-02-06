Спикер Рады Стефанчук: Парламент отказался от понижения брачного возраста

Верховная Рада отказалась от понижения брачного возраста до 14 лет, соответствующую норму исключили из нового закона о браке. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он пояснил, что в прошлой редакции норма о возможности брака с 14 лет не имела побудительного характера и вступала в действие по решению суда только в случае беременности или рождения девушкой ребенка для его защиты.

«Рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас», — заявил парламентарий.

Ранее предложение Рады на законодательном уровне снизить минимальный возраст для заключения брака раскритиковали в Европе. По словам ирландского журналиста Чейза Боуза, авторы инициативы — очень больные и опасные люди.