Экономика
13:26, 6 февраля 2026Экономика

Расходы россиян на приобретение валюты оценили

ЦБ: В 2025 году россияне купили иностранной валюты на 1,12 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Суммарно с начала 2025 года жители России купили иностранной валюты на 1,12 триллиона рублей. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», который опубликовал Банк России.

Год назад речь шла о сумме в 1,07 триллиона рублей. Среднемесячные значения покупок составили 93 миллиарда рублей.

«Нетто-покупки валюты физическими лицами в декабре и январе сократились до минимальных значений с января 2025 года — 49 и 36 миллиардов рублей соответственно», — уточнил регулятор.

Осенью 2025 года массовую скупку валюты населением объяснили падением ставок по депозитам. Кроме того, причинами данного тренда назвали приближение праздников и подготовку к отпускам.

В 2026 году россиянам посоветовали держать основную часть сбережений на банковском вкладе, а суммы сверх страхового лимита направлять в облигации и валюту. Такой подход должен защитить накопления от инфляции и приумножить без особого риска.

