Экономика
14:25, 6 февраля 2026Экономика

Раскрыта судьба имущества комика Сабурова после запрета на въезд в Россию

Адвокат Багатурия: Сабуров сможет продать имущество в РФ после запрета на въезд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в РФ на 50 лет, сможет избавиться от имущества в стране даже после вступления ограничения в силу. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru.

По словам юриста, юморист может поручить своим доверенным лицам продать то, чем он владеет в России, поскольку запрет на въезд представляет собой меру административного характера, нисколько не влияющую на право собственности. Последнее, подчеркнул Багатурия, возникло у комика еще до запрета на законных основаниях. «Через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет», — заключил адвокат.

О том, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее в этот же день. По информации Telegram-канала Shot, у юмориста есть участок площадью 1285 квадратных метров с двухэтажным особняком в элитном закрытом поселке «Новорижский» в Московской области. Землю он приобрел в феврале 2022 года за 12,2 миллиона рублей, а стоимость объекта на данный момент составляет около 115 миллионов рублей.

