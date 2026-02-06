Раскрыто решение суда для причастного к расправе над таксистом бандита с Рублевки

В Москве суд арестовал на 2 месяца причастного к убийству таксиста

В Москве Замосковрецкий суд арестовал обвинямого в расправе над таксистом в Москве и участии в перестрелке на Рублевке. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант ранее судим, холост и имеет среднее специальное образование. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем; незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия. Он заключен под стражу на два месяца — до 3 апреля 2026 года.

Ранее допрос мужчины попал на видео.

Устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке под Москвой расправились с таксистом из-за того, что не захотели оплачивать ему обещанные за поездку 85 тысяч рублей.