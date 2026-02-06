Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 6 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто решение суда для причастного к расправе над таксистом бандита с Рублевки

В Москве суд арестовал на 2 месяца причастного к убийству таксиста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве Замосковрецкий суд арестовал обвинямого в расправе над таксистом в Москве и участии в перестрелке на Рублевке. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант ранее судим, холост и имеет среднее специальное образование. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с разбоем; незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия. Он заключен под стражу на два месяца — до 3 апреля 2026 года.

Ранее допрос мужчины попал на видео.

Устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке под Москвой расправились с таксистом из-за того, что не захотели оплачивать ему обещанные за поездку 85 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok