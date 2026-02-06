Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:55, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Распоряжения о передаче на нужды СВО части запасов топлива оказались фейком

Распоряжения о передаче на СВО 30 % от запасов топлива оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В фейковом Telegram-канале губернатора Евгения Балицкого было опубликовано распоряжение о том, что аграриям необходимо передать на нужды СВО 30 процентов от запасов дизельного топлива. «Решение принято исключительно исходя из текущей обстановки и будет действовать ровно столько, сколько потребуется для стабилизации ситуации», — говорилось в подписи к посту. Распоряжение появилось одновременно с аналогичными по ЛНР и Краснодарскому краю.

Канал, насчитывающий более 20 тысяч подписчиков, является фейковым. Он отличается от настоящего аккаунта губернатора лишней буквой «L» и был создан в декабре прошлого года. Официальный канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого имеет более 52 тысяч подписчиков. Он включен в перечень Роскомнадзора и указан на официальном сайте губернатора.

На официальном портале правовой информации такое распоряжение отсутствует. Также министерство энергетики региона выпустило опровержение этой информации в Telegram. Орган, осуществляющий мониторинг и контроль объемов топливной продукции на территории области, заявил, что, по данным на 4 февраля, дефицита топлива нет. «Такого распоряжения (о передаче на нужны СВО топлива. — прим. «Ленты.ру») не существует. Распространяемая информация является недостоверной и направлена на создание искусственного напряжения», — добавлялось в посте.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Распоряжение от Министерства агропромышленного комплекса Запорожья, которое распространилось в Telegram-каналах, о необходимости аграриям передать на нужды СВО часть от запасов дизельного топлива во исполнение распоряжения губернатора, также оказалось фальшивым. На официальном портале правовой информации такой приказ отсутствует. С опровержением выступило и Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области. Как написало ведомство, соответствующих официальных решений, распоряжений или поручений в установленном порядке не принималось, в адрес Министерства и сельхозтоваропроизводителей они не поступали.

Аналогичный приказ от якобы главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской народной республики Евгения Сорокина от 3 февраля о передачи топлива оказался подделкой. Его подлинность не подтвердили в ЛНР. Минсельхоз ЛНР в мессенджере сообщил, что это ложная информация, и указал на несостыковки. «В письме от украинских пропагандистов, помимо грамматических и пунктуационных ошибок, были замечены следующие несостыковки: отсутствие или не соответствие подписей должностных лиц; отсутствие печатей; ошибки в шапке заявлений», — говорилось в сообщении.

Помимо этого, в фейковом документе правительства были грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые отсутствуют в официальных документах. Например, в штампе минюста «зарегестрировано» вместо «зарегистрировано», в заголовке «о обеспечении» вместо «об обеспечении, приказ правительства ЛНР» вместо «постановление правительства ЛНР», в пункте 1 в словосочетании «на нужды подразделений участвующих» пропущена запятая перед причастным оборотом, в пункте 2 «министерству агропромышленного комплекса и продовольственной политики» вместо «министерству сельского хозяйства и продовольствия», в пункте 3 «условленный срок» (как правило, используется в гражданско-правовых отношениях) вместо «установленный срок».

В Краснодарском крае также опровергли похожий приказ главы региона Вениамина Кондратьева и министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дерека после его появления в социальных сетях. Оперативный штаб региона назвал такие документы фальшивыми. Как отмечает штаб, подделки подготовлены с грубыми нарушениями инструкций по делопроизводству для исполнительных органов власти. Например, во втором учреждении распоряжения его называют постановлением. Также указано, что документ должен быть опубликован. «Естественно, никаких документов на официальном сайте не существует», — подчеркнули в штабе.

Сообщения о передаче топлива из Запорожской области, ЛНР и Краснодарского края на нужды СВО не получили широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok