Распоряжения о передаче на нужды СВО части запасов топлива оказались фейком

Распоряжения о передаче на СВО 30 % от запасов топлива оказались фейком

В фейковом Telegram-канале губернатора Евгения Балицкого было опубликовано распоряжение о том, что аграриям необходимо передать на нужды СВО 30 процентов от запасов дизельного топлива. «Решение принято исключительно исходя из текущей обстановки и будет действовать ровно столько, сколько потребуется для стабилизации ситуации», — говорилось в подписи к посту. Распоряжение появилось одновременно с аналогичными по ЛНР и Краснодарскому краю.

Канал, насчитывающий более 20 тысяч подписчиков, является фейковым. Он отличается от настоящего аккаунта губернатора лишней буквой «L» и был создан в декабре прошлого года. Официальный канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого имеет более 52 тысяч подписчиков. Он включен в перечень Роскомнадзора и указан на официальном сайте губернатора.

На официальном портале правовой информации такое распоряжение отсутствует. Также министерство энергетики региона выпустило опровержение этой информации в Telegram. Орган, осуществляющий мониторинг и контроль объемов топливной продукции на территории области, заявил, что, по данным на 4 февраля, дефицита топлива нет. «Такого распоряжения (о передаче на нужны СВО топлива. — прим. «Ленты.ру») не существует. Распространяемая информация является недостоверной и направлена на создание искусственного напряжения», — добавлялось в посте.

Распоряжение от Министерства агропромышленного комплекса Запорожья, которое распространилось в Telegram-каналах, о необходимости аграриям передать на нужды СВО часть от запасов дизельного топлива во исполнение распоряжения губернатора, также оказалось фальшивым. На официальном портале правовой информации такой приказ отсутствует. С опровержением выступило и Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области. Как написало ведомство, соответствующих официальных решений, распоряжений или поручений в установленном порядке не принималось, в адрес Министерства и сельхозтоваропроизводителей они не поступали.

Аналогичный приказ от якобы главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Луганской народной республики Евгения Сорокина от 3 февраля о передачи топлива оказался подделкой. Его подлинность не подтвердили в ЛНР. Минсельхоз ЛНР в мессенджере сообщил, что это ложная информация, и указал на несостыковки. «В письме от украинских пропагандистов, помимо грамматических и пунктуационных ошибок, были замечены следующие несостыковки: отсутствие или не соответствие подписей должностных лиц; отсутствие печатей; ошибки в шапке заявлений», — говорилось в сообщении.

Помимо этого, в фейковом документе правительства были грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые отсутствуют в официальных документах. Например, в штампе минюста «зарегестрировано» вместо «зарегистрировано», в заголовке «о обеспечении» вместо «об обеспечении, приказ правительства ЛНР» вместо «постановление правительства ЛНР», в пункте 1 в словосочетании «на нужды подразделений участвующих» пропущена запятая перед причастным оборотом, в пункте 2 «министерству агропромышленного комплекса и продовольственной политики» вместо «министерству сельского хозяйства и продовольствия», в пункте 3 «условленный срок» (как правило, используется в гражданско-правовых отношениях) вместо «установленный срок».

В Краснодарском крае также опровергли похожий приказ главы региона Вениамина Кондратьева и министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дерека после его появления в социальных сетях. Оперативный штаб региона назвал такие документы фальшивыми. Как отмечает штаб, подделки подготовлены с грубыми нарушениями инструкций по делопроизводству для исполнительных органов власти. Например, во втором учреждении распоряжения его называют постановлением. Также указано, что документ должен быть опубликован. «Естественно, никаких документов на официальном сайте не существует», — подчеркнули в штабе.

Сообщения о передаче топлива из Запорожской области, ЛНР и Краснодарского края на нужды СВО не получили широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».