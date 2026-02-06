Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

Посольство России в Абхазии остановило выдачу паспортов из-за слов о законности

Посольство России в Абхазии остановило выдачу российских внутренних паспортов из-за слов местных депутатов о законности подобного рода действий. Об этом сообщается на сайте представительства.

Ведомство напомнило, что выдача паспортов России в Абхазии происходит на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства от 27 сентября 2022 года, которое ратифицировано парламентом республики и вступило в силу по согласованию Москвы и Сухума.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы», — сообщили в посольстве.

В 2024 году доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что у Абхазии без помощи России нет необходимых средств для дальнейшего содержания экономики, добавив, что если Сухум будет настаивать на своих требованиях, то для этого политического образования наступят серьезные и тяжелые времена.