Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 6 февраля 2026Бывший СССР

Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

Посольство России в Абхазии остановило выдачу паспортов из-за слов о законности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посольство России в Абхазии остановило выдачу российских внутренних паспортов из-за слов местных депутатов о законности подобного рода действий. Об этом сообщается на сайте представительства.

Ведомство напомнило, что выдача паспортов России в Абхазии происходит на основании соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства от 27 сентября 2022 года, которое ратифицировано парламентом республики и вступило в силу по согласованию Москвы и Сухума.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы», — сообщили в посольстве.

В 2024 году доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что у Абхазии без помощи России нет необходимых средств для дальнейшего содержания экономики, добавив, что если Сухум будет настаивать на своих требованиях, то для этого политического образования наступят серьезные и тяжелые времена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok