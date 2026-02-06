Реклама

Экономика
22:07, 6 февраля 2026Экономика

Россиянам пообещали «аквапарк» на улицах

Эколог Рыбальченко: Весна в Центральной России будет грязной и холодной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жителям Центральной России не следует рассчитывать на раннюю весну и внезапное потепление, поскольку сформировавшиеся за зиму запасы снега не дадут почве и воздуху быстро прогреться. Прогноз погоды на предстоящий сезон дал эколог Илья Рыбальченко в разговоре с Life.ru.

По словам специалиста, весна в Московской области с большой долей вероятности будет нервной — не очень теплой и не слишком поздней, с ранними оттепелями, возвратами холода и «аквапарком» на улицах из-за большого количества мокрого снега и грязи. При этом и ранней, добавил эксперт, предстоящая весна не будет. «Нас ждут поздняя сухая почва, поздняя зелень и ощущение холода, даже если цифры на термометре будут радовать глаз», — отметил Рыбальченко. В случае, если снег начнет быстро таять, продолжил он, велики риски подтоплений и половодья. «Подводя итоги, надо сказать, что весна придёт в свои привычные сроки, но будет грязной и ощущаться достаточно холодной. Думаю, только к середине апреля мы переобуемся в кроссовки и ветровки», — заключил эколог.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая с начала года оттепель придет в Москву 12-14 февраля.

