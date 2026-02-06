Реклама

Россия
19:02, 6 февраля 2026Россия

Россиянин получил контузию при атаке ВСУ

Житель Брянской области получил контузию при атаке ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Мужчине оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор, уточнив, что также повреждения получила машина россиянина.

В результате атаки ВСУ в приграничье также оказались повреждены три легковых автомобиля и специализированный автотранспорт «Брянскавтодор».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область эскадрильей дронов. Речь шла о беспилотниках самолетного типа.

