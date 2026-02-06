Россиянин получил контузию при атаке ВСУ

Житель Брянской области получил контузию при атаке ВСУ

Житель Брянской области получил контузию при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Мужчине оказана необходимая медицинская помощь», — написал губернатор, уточнив, что также повреждения получила машина россиянина.

В результате атаки ВСУ в приграничье также оказались повреждены три легковых автомобиля и специализированный автотранспорт «Брянскавтодор».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область эскадрильей дронов. Речь шла о беспилотниках самолетного типа.