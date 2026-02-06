Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

TourDom: Россиянку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов

Российскую туристку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов во время отдыха. Об этом пишет TourDom со ссылкой на читателя портала, причастного к вызволению женщины из Юго-Восточной Азии.

Уточняется, что в декабре 2025 года 40-летняя россиянка, ее 13-летний сын и 60-летняя подруга с внучкой приехали на курортный остров Пхукет. Там женщины решили воровать из магазинов ради развлечения. Как пишет издание, соотечественницы не нуждались в деньгах — на карте одной из них лежало 500 тысяч рублей.

Подруги сразу же поплатились за свое незаконное «хобби». Сначала старшую поймали за руку в уличной лавке, но ей удалось откупиться деньгами. А вскоре в преступлении уличили младшую — кражу в магазине зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В итоге 40-летняя россиянка оказалась в полиции, оставив сына-подростка одного в незнакомой стране. Она позвонила турагенту, отцу мальчика и сожителю матери, которые нашли людей, пообещавших за 800 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей) наличными решить вопрос. Через посредников злоумышленникам перевели деньги, и они пропали, оставив россиянку за решеткой.

Наутро судья назначил нарушительнице штраф в размере 20 тысяч батов (около 48 тысяч рублей) и постановил депортировать ее. Женщине пришлось заплатить еще 120 тысяч рублей за билет до Бангкока для дальнейшего выдворения из страны, 300 тысяч рублей — за проведение процедуры без очереди и 194 тысячи рублей — за билет на родину.

Ранее в этой же стране Азии другая россиянка залезла в заброшенный отель вместе с шестью подростками и попалась полиции. Женщина отдыхала в Паттайе с дочерью и пятью ее друзьями от 16 до 18 лет.

