Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 6 февраля 2026Путешествия

Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

TourDom: Россиянку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов
Алина Черненко

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Российскую туристку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов во время отдыха. Об этом пишет TourDom со ссылкой на читателя портала, причастного к вызволению женщины из Юго-Восточной Азии.

Уточняется, что в декабре 2025 года 40-летняя россиянка, ее 13-летний сын и 60-летняя подруга с внучкой приехали на курортный остров Пхукет. Там женщины решили воровать из магазинов ради развлечения. Как пишет издание, соотечественницы не нуждались в деньгах — на карте одной из них лежало 500 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
«То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?
19 января 2026

Подруги сразу же поплатились за свое незаконное «хобби». Сначала старшую поймали за руку в уличной лавке, но ей удалось откупиться деньгами. А вскоре в преступлении уличили младшую — кражу в магазине зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В итоге 40-летняя россиянка оказалась в полиции, оставив сына-подростка одного в незнакомой стране. Она позвонила турагенту, отцу мальчика и сожителю матери, которые нашли людей, пообещавших за 800 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей) наличными решить вопрос. Через посредников злоумышленникам перевели деньги, и они пропали, оставив россиянку за решеткой.

Наутро судья назначил нарушительнице штраф в размере 20 тысяч батов (около 48 тысяч рублей) и постановил депортировать ее. Женщине пришлось заплатить еще 120 тысяч рублей за билет до Бангкока для дальнейшего выдворения из страны, 300 тысяч рублей — за проведение процедуры без очереди и 194 тысячи рублей — за билет на родину.

Ранее в этой же стране Азии другая россиянка залезла в заброшенный отель вместе с шестью подростками и попалась полиции. Женщина отдыхала в Паттайе с дочерью и пятью ее друзьями от 16 до 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok