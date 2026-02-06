Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

Российскую туристку депортировали из Таиланда за мелкое воровство из магазинов во время отдыха. Об этом пишет TourDom со ссылкой на читателя портала, причастного к вызволению женщины из Юго-Восточной Азии.
Уточняется, что в декабре 2025 года 40-летняя россиянка, ее 13-летний сын и 60-летняя подруга с внучкой приехали на курортный остров Пхукет. Там женщины решили воровать из магазинов ради развлечения. Как пишет издание, соотечественницы не нуждались в деньгах — на карте одной из них лежало 500 тысяч рублей.
Подруги сразу же поплатились за свое незаконное «хобби». Сначала старшую поймали за руку в уличной лавке, но ей удалось откупиться деньгами. А вскоре в преступлении уличили младшую — кражу в магазине зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В итоге 40-летняя россиянка оказалась в полиции, оставив сына-подростка одного в незнакомой стране. Она позвонила турагенту, отцу мальчика и сожителю матери, которые нашли людей, пообещавших за 800 тысяч батов (около 1,9 миллиона рублей) наличными решить вопрос. Через посредников злоумышленникам перевели деньги, и они пропали, оставив россиянку за решеткой.
Наутро судья назначил нарушительнице штраф в размере 20 тысяч батов (около 48 тысяч рублей) и постановил депортировать ее. Женщине пришлось заплатить еще 120 тысяч рублей за билет до Бангкока для дальнейшего выдворения из страны, 300 тысяч рублей — за проведение процедуры без очереди и 194 тысячи рублей — за билет на родину.
Ранее в этой же стране Азии другая россиянка залезла в заброшенный отель вместе с шестью подростками и попалась полиции. Женщина отдыхала в Паттайе с дочерью и пятью ее друзьями от 16 до 18 лет.