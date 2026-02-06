Реклама

Российский боец назвал основную проблему российских войск в Херсонской области

Боец Кавказ: ВС России оттеснили крупную технику ВСУ от берега Днепра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Основными проблемами для Российской армии в Херсонской области остаются расчеты БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку крупная техника украинских войск была оттеснена от Днепра. Об этом рассказал командир артиллерийского расчета с позывным Кавказ, передает ТАСС.

«На нашем участке большой крупной техники [ВСУ] уже не осталось, она сюда уже не подходит. Все, что было, мы истребили, отогнали», — рассказал Кавказ.

По его словам, беспилотные расчеты ВСУ и наблюдательные пункты остаются основной проблемой.

Ранее военный блогер Владислав Угольный рассказал о продвижении Российской армии на Запорожье и последующем выходе к Днепропетровску.

