Бывший СССР
Прибалтика Украина Белоруссия Молдавия Закавказье Средняя Азия
05:31, 6 февраля 2026 Бывший СССР Эксклюзив

Военный раскрыл главные сложности боев зимой

Полковник Матвийчук: ВС РФ применяет зимой арктическое топливо для воентехники
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зима — это суровые климатические условия, которые влияют на людей и технику на поле боя, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Основные сложности, с которыми сталкиваются военные в это время года, он описал в беседе с «Лентой.ру».

Люди зимой обмораживаются — им необходимо дополнительное утепление, а это увеличение габаритов, затрудняющее маскировку и передвижение, обозначил эксперт. Кроме того, так военные становятся удобной целью для снайпера, добавил он.

Также к зиме необходимо готовить инженерное вооружение, пункты обогрева, сообщил Матвийчук.

«Это установка обогревающих приборов. Если мы устанавливаем, допустим, дровяные печки, это демонстрирует для противника наличие блиндажей, укрытий из-за щелей с дымом. Необходимо ставить какие-то устройства, поглощающие дым, чтобы противник туда не мог нанести удары», — уточнил военный.

Эксперт отметил, что зима — это тяжелейшие условия для техники в виду охлаждения техжидкостей и нефтепродуктов.

«Допустим, в Российской армии мы применяем зимой специальное арктическое топливо, которое не замерзает, специальные смазки для артиллерии, для стрелкового оружия, для танковых пушек и, самое главное, для ходовых, гусениц, колес. Это специализированный комплекс технических средств, повышающий устойчивость нашей техники к морозам. Были случаи, когда западные кураторы Киева поставляли танки, в том числе "Абрамсы", которые замерзали, не могли двигаться, стрелять и превращались в неподвижную цель», — поделился собеседник «Ленты.ру».

По словам Матвийчука, несение службы в зимнее время также оказывает морально-психологическое воздействие.

Вы просто представляете себе солдата, которому, допустим, необходимо сидеть в засаде или на наблюдательном пункте часами, а то и сутками при минусовых температурах? Это очень тяжелое испытание для человека

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

Ранее командир эвакуационной группы из отряда «БАРС-16» с позывным Адресат рассказывал, что зимой время эвакуации раненных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине увеличивается из-за ряда трудностей.

