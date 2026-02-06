Реклама

11:21, 6 февраля 2026

Собчак обнаружила свою фамилию в файлах Эпштейна

Журналистка Собчак заявила, что обнаружила свою фамилию в файлах Эпштейна
Олег Давыдов
Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак заявила, что обнаружила свою фамилию в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Есть там (в файлах Эпштейна — прим. «Ленты.ру») и моя фамилия. Правда, мельком и косвенно в чужой речи», — сообщила Собчак.

Ранее стало известно, что в документах по делу Эпштейна нашли упоминание певицы Аллы Пугачевой. Артистка оказалась в файлах из-за статьи британской газеты The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей в 2014 году.

Вечером 30 января Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные документы по делу Эпштейна. В раскрытых архивах есть информация о причастности целого ряда политиков к изнасилованиям и даже каннибализму. Кроме политиков, в файлах содержатся упоминания мировых звезд шоу-бизнеса.

Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В круг друзей и знакомых финансиста входило большое число политиков, предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. В том же году он покончил с собой в тюрьме.

