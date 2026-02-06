Спецназ выбил дверь у подбиравших женщин для бойцов СВО и попал на видео

Волк: Задержаны 6 подозреваемых в хищении 2,4 млн руб у бойцов СВО в Приамурье

Спецназ Росгвардии выломал дверь в квартиру одного из шести подозреваемых в хищении более 2,4 миллиона рублей у военнослужащих, уехавших в зону специальной военной операции (СВО). Оперативное видео задержания участников преступной группировки мошенников опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят обыски у задержанных. Мужчина признается, что получил 20 тысяч рублей от соучастников. Подозреваемых увозят на служебных машинах.

Аферу с оформлением фиктивных браков военнослужащих со специально подобранными женщинами с целью хищения выплат выявили сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Хабаровскому краю совместно с оперативниками управления ФСБ России по Восточному военному округу. После регистрации фиктивных браков члены ОПГ получали нотариальные доверенности на управление банковскими счетами военнослужащих, откуда снимали денежные средства. Они обманули шесть человек, похитив у каждого около 400 тысяч рублей.

Аналогичная криминальная схема была раскрыта в городе Шумиха Курганской области, где супруги подыскивали подставных жен рабочим со своих объектов, а затем их отправляли на СВО, а деньги присваивали.