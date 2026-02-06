Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 6 февраля 2026Бывший СССР

Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

Одна из труб Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Одна из труб на Славянской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР), обрушилась после удара российских войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», — говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, что большая часть трубы обвалилась, оставив от нее лишь основание.

В январе на видео попал пожар на Славянской ТЭС, начавшийся после удара. Сообщалось, что на объект были сброшены авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok