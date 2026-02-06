Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

Одна из труб на Славянской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР), обрушилась после удара российских войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».
«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», — говорится в сообщении.
На опубликованных каналом кадрах видно, что большая часть трубы обвалилась, оставив от нее лишь основание.
В январе на видео попал пожар на Славянской ТЭС, начавшийся после удара. Сообщалось, что на объект были сброшены авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).