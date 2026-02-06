Реклама

Россия
10:57, 6 февраля 2026Россия

Стало известно об исчезновении автомобиля бесследно пропавших в тайге Усольцевых

NGS24.RU: Автомобиль пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых исчез
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Автомобиль Skoda Kodiaq, принадлежавший пропавшим в тайге Красноярского края Усольцевым, исчез с места, где семья его оставила. Об этом пишет NGS24.RU.

Кроссовер находился на окраине Кутурчина со дня исчезновения Усольцевых. После того как правоохранители завели уголовное дело по факту исчезновения семьи, машину опечатали в качестве вещественного доказательств. При этом машина простояла близ населенного пункта практически все время активных поисков.

По данным издания, автомобиль перегнали на территорию организации, за которой он числится. Других деталей об исчезновении машины не приводится.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее сообщалось, что в машине семьи нашли деньги. Однако сын Ирины Усольцевой Данил Баталов опроверг эту информацию.

