Страна БРИКС начала покупать российскую рыбу

Лут: Россия начала поставлять рыбу на бразильский рынок

Бразилия начала покупать российскую рыбу. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало Интерфакс.

По ее словам, пока речь идет об очень маленьких объемах. Потенциально министерство рассчитывает нарастить экспорт минтая, трески и сельди. Однако, как признала Лут, Бразилия установила довольно высокие пошлины на ввоз такой продукции.

«Поэтому нам здесь есть, о чем говорить с бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии», — констатировала министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Бразилия смогла почти на 70 процентов нарастить поставки кофе в Россию. Кроме того, бразильские дипломаты заявили, что их страна хочет расширить присутствие на российском рынке. Речь идет о наращивании сотрудничества в энергетике, АПК, технологиях и инновациях. Кроме того, Бразилия готова поставлять медицинское оборудование и делиться агротехнологиями.