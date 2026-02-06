Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

Стубб: Заявления об якобы возможной агрессии РФ против НАТО — излишний шум

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что разговоры о возможной агрессии России против стран НАТО после завершения украинского конфликта создают излишний шум. Об этом он заявил в интервью журналу Foreign Affairs.

«Я об этом не беспокоюсь. Конечно, мы готовы к разного рода сценариям, но вокруг этого слишком много шума. И этот шум обычно создают люди, которые не имеют глубокого понимания о российской геополитической или военной стратегии», — сказал политик.

Ранее Стубб рассказал, что Европейский союз (ЕС), США и Украина разрабатывают документы по урегулированию конфликта. Он отметил, что настроен оптимистично в отношении мирного процесса по Украине. По его ощущениям, Украина, Соединенные Штаты и Европа теперь находятся «на одной стороне».