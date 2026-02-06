Рогов: Требуя гарантии безопасности по Одессе, Зеленский затягивает переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский требует гарантии безопасности для Одессы, чтобы таким образом затянуть переговоры. Своим мнением с «Ридусом» поделился председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Дополнительные гарантии безопасности можно требовать для каждого населенного пункта. Это несерьезно. Очевидно, что Киев пытается затянуть переговоры», — указал Рогов.

При этом эксперт обратил внимание на то, что Одесса — русский город, для которого лучшими гарантиями безопасности станет Российская армия. Желание Киева сохранить город связано с тем, что он является единственным оставшимся у Украины выходом к морю. Кроме того, через Одессу в республику поставляется оружие.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Киев считает этот пункт крайне важным.

Как отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, Киев добивается гарантий безопасности для Одессы, чтобы взять реванш.