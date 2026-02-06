Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 6 февраля 2026Бывший СССР

Желание Киева получить гарантии безопасности для Одессы объяснили намерением взять реванш

Взгляд: Киев добивается гарантий безопасности для Одессы, чтобы взять реванш
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock / Fotodom

Желание Киева получить гарантии безопасности для Одессы объясняется тремя причинами. Их в интервью газете «Взгляд» называет военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», — отметил он.

В качестве двух других причин Анпилогов называет экономическое значение региона, его географически выгодное расположение. Эксперт отмечает, что без Одессы Украина фактически превратится в «государство обрубок», так как будет лишен большого логистического узла, включающего десятки портов.

Анпилогов подчеркнул, что Россия может требовать полной демилитаризации региона или даже добиваться его автономного статуса по аналогии с порто-франко.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Киев считает этот пункт крайне важным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Ходченкова стала жертвой разборок с ТСЖ

    Сделку по продаже иностранных активов «Лукойла» поставили под сомнение

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok