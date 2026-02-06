Взгляд: Киев добивается гарантий безопасности для Одессы, чтобы взять реванш

Желание Киева получить гарантии безопасности для Одессы объясняется тремя причинами. Их в интервью газете «Взгляд» называет военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», — отметил он.

В качестве двух других причин Анпилогов называет экономическое значение региона, его географически выгодное расположение. Эксперт отмечает, что без Одессы Украина фактически превратится в «государство обрубок», так как будет лишен большого логистического узла, включающего десятки портов.

Анпилогов подчеркнул, что Россия может требовать полной демилитаризации региона или даже добиваться его автономного статуса по аналогии с порто-франко.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Киев считает этот пункт крайне важным.