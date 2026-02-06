У посадивших помидоры россиян выросла конопля

МВД задержало двух наркоплантаторов из Петергофа, выдававших коноплю за помидоры

Сотрудники полиции обнаружили нелегальный бизнес наркоплантаторов из Петергофа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным ведомства, двое мужчин в возрасте 31 и 38 лет обустроили наркоплантацию у себя дома. У них изъяли 21 куст конопли, почти семь килограммов ее сушеных частей, оборудование для культивирования, электронные весы и упаковочный материал. При задержании один из злоумышленников пытался убедить силовиков, что на самом деле сажал помидоры, «но выросли не они».

Суд заключил подозреваемых под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Ранее в Приморском крае задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в выращивании 350 кустов конопли.