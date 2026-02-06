Реклама

20:01, 6 февраля 2026Бывший СССР

В Абхазии отреагировали на приостановку выдачи паспортов России

В МВД Абхазии закроют пункты приема документов для получения гражданства России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В паспортных управлениях МВД Абхазии будут закрыты пункты приема документов, создававшихся для получения гражданства России. Об этом сообщил начальник паспортного управления МВД Абхазии Астамур Колбая, передает информационное агентство Апсныпресс в Telegram.

Отмечается, что 6 февраля МВД Абхазии получило от МВД России уведомление об отзыве группы специалистов миграционной службы, которые принимали документы на оформление и выдачу российских паспортов.

«В связи с этим пункты приема документов, которые были организованы на базе паспортного управления МВД Абхазии в Сухуме, Очамчыре и Гагре, будут закрыты», — отметил начальник паспортного управления МВД Абхазии.

Ранее на сайте посольства России в Абхазии появилась информация об остановке выдачи российских внутренних паспортов из-за слов местных депутатов о законности подобного рода действий. Подчеркивается, что абхазские политические деятели ставят под сомнение законность функционирования на территории Абхазии пунктов выдачи российских паспортов, в связи с чем это будет приостановлено.

