Интернет и СМИ
18:20, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

В Европе может появиться новый гегемон

FA: ФРГ может стать следующим гегемоном Европы из-за роста оборонных расходов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы. Об этом пишет Foreign Affairs.

В публикации говорится, что это связано с резким ростом оборонных расходов Германии. Также издание уточняет, что Берлин сейчас тратит на оборону больше всех в Европе, и к 2029 году бюджет может превысить 189 миллиардов долларов. Власти страны даже рассматривают возврат к призыву в армию.

Также сообщается, что особые опасения вызывает возможный приход к власти в Германии партии «Альтернатива для Германии», так как она дружественно настроена к России. Автор текста полагает, что партия может начать давить на соседей с помощью армии, что превратит Германию в националистического гегемона.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что страны Европы должны взять на себя большую ответственность за обеспечение собственной безопасности и снизить зависимость от США в сфере обороны.

