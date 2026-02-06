В Европе подтвердили право отбирать российские автомобили

РИА Новости: Суд ЕС подтвердил право на изъятие машин, ввезенных из России

Суд Европейского союза (ЕС) подтвердил право государств-членов ЕС на изъятие автомобилей, везенных с территории Российской Федерации с несоблюдением ограничительных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении суда отмечается, что установленный регламентом запрет на ввоз действует в отношении любых товаров, попадающих под коды Комбинированной номенклатуры, указанные в Приложении XXI. При этом нет необходимости отдельно анализировать каждую операцию на предмет того, способствует ли конкретная покупка, импорт или передача получению Россией значительных экономических выгод.

Поводом для официального разъяснения суда стал спор между россиянином и таможенной службой города Дюссельдорфа. Автомобилист ввез на территорию ЕС подержанную машину, купленную в России. Там он попытался получить разрешение на регистрацию личного транспорта. Немецкие таможенники конфисковали машину, сославшись на нарушение санкционного режима. Суд Дюссельдорфа, рассматривавший это дело, обратился в высшую европейскую инстанцию с запросом, применяется ли запрет к частным лицам и допустима ли регистрация автомобилей, ввезенных с нарушением ограничений.

Евросоюз установил запрет на импорт ряда российских товаров весной 2022 года. В октябре того же года под действие этого запрета попали легковые автомобили и порочие транспортные средства. Они были включены в перечень товаров, которые, по оценке Еврокомиссии, приносят существенный доход российской экономике. Данные ограничения закреплены в Регламенте ЕС номер 833/2014, который распространяется на всю территорию ЕС.

