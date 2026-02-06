Мема: Передав МиГ-29 Украине, Польша рискует отношениями с Россией

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 создают риск подрыва отношений с Россией. Об этом заявил член финской партии Альянс свободы Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Для Польши это будет означать объявление войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации отношений с Россией», — возмутился Мема.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу отправить Киеву вместо истребителей МиГ-29 «другую технику».

