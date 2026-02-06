Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 6 февраля 2026Мир

В Финляндии возмутились шагом Польши против России

Мема: Передав МиГ-29 Украине, Польша рискует отношениями с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 создают риск подрыва отношений с Россией. Об этом заявил член финской партии Альянс свободы Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Для Польши это будет означать объявление войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации отношений с Россией», — возмутился Мема.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Польшу отправить Киеву вместо истребителей МиГ-29 «другую технику».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Судьбу Зеленского предсказали

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    В США заявили о провалившейся попытке «Лукойла» выйти на рынок зерна

    Стало известно о краже властями Украины денег на печати листовок о борьбе с коррупцией

    Роналду пропустил второй матч «Аль-Насра» подряд

    Первым покупателям кроссовера GAC обещаны подарки с аэратором и резаком

    В Финляндии возмутились шагом Польши против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok