В Госдуме отреагировали на спор в Киеве из-за подписания мирного договора с Россией

Депутат Чепа назвал демагогией спор из-за подписания мирного договора в Киеве

Продолжающийся в Киеве спор касательно того, кто должен подписывать мирный договор с Россией со стороны Украины, является демагогией. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Газетой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина рассказала, что нардепы до сих пор спорят о том, кто должен подписывать мирное соглашение. По ее словам, в Киеве прошла панельная дискуссия с главой МИД Украины Андреем Сибигой, которого несколько раз спросили о том, чья подпись должна стоять под документом.

Чепа считает, что целью развернувшейся демагогии является попытка показать, что Украина готова подписывать договор. «Все давно готово, а на самом деле мы слышим заявления о каких-то предложениях по гарантиям безопасности, с [генсеком НАТО Марком] Рютте», — сказал парламентарий.

Он назвал неприемлемым обсуждение ввода на Украину войск Североатлантического альянса и контроля ими воздушного пространства страны.

Чепа добавил, что на фоне переговоров доверия к нынешней украинской власти крайне мало.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя планы НАТО по размещению на Украине военных после подписания договора, назвал их скрытой интервенцией. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс по сути является третьей стороной конфликта.