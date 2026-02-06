В МИД Литвы высказались о переезде Тихановской

Глава МИД Литвы Будрис: Никто не выгонял Тихановскую

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую никто не выгонял из Литвы. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кястутис Будрис, передает Diena.

«Я не согласен с утверждением о том, что Светлана Тихановская была выгнана из Вильнюса, это неправда. Ее офис работает с той же аккредитацией, что и раньше», — заявил он.

По словам главы литовского МИД, страна обеспечивает максимальную безопасность белорусской оппозиции. Будрис подчеркнул, что новости о недостаточной охране оппозиционных сил он воспринимает как личное оскорбление.

Ранее появилась информация, что Тихановская переедет из Литвы в Польшу. В октябре 2025 года Будрис сообщил о снижении уровня охраны белорусского оппозиционного политика.

Отмечается, что ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность.