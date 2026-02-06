Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 6 февраля 2026Бывший СССР

В МИД Литвы высказались о переезде Тихановской

Глава МИД Литвы Будрис: Никто не выгонял Тихановскую
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую никто не выгонял из Литвы. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кястутис Будрис, передает Diena.

«Я не согласен с утверждением о том, что Светлана Тихановская была выгнана из Вильнюса, это неправда. Ее офис работает с той же аккредитацией, что и раньше», — заявил он.

По словам главы литовского МИД, страна обеспечивает максимальную безопасность белорусской оппозиции. Будрис подчеркнул, что новости о недостаточной охране оппозиционных сил он воспринимает как личное оскорбление.

Ранее появилась информация, что Тихановская переедет из Литвы в Польшу. В октябре 2025 года Будрис сообщил о снижении уровня охраны белорусского оппозиционного политика.

Отмечается, что ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о покушавшейся на генерала Алексеева женщине-киллере

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Россия приостановила выдачу своих паспортов в Абхазии после слов депутатов о законности

    Миронов обвинил банки в сборе дани с населения

    В Госдуме отреагировали на спор в Киеве из-за подписания мирного договора с Россией

    10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда

    Стали известны последствия удара по Славянской ТЭС

    В России заинтересовались участием в «Маршруте Трампа»

    Москвичам пообещали потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok