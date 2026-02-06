В некоторые регионы России придет весеннее тепло

Метеоролог Позднякова: Ранняя весна придет в Крым и на Северный Кавказ

Ранняя весна окутает своим теплом Северный Кавказ и Крым. Там потеплеет уже в последней декаде февраля, о чем журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, по климату на Северном Кавказе в это время бывают теплые окна, которые дают производить сев холодостойких культур. Как подчеркнула синоптик, снега в данных районах еще крайне много, но теплая погода все-таки придет к концу месяца в последней декаде февраля, поэтому часть снежного покрова растает.

«Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного — прим. «Ленты.ру») Кавказа», — указала Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что весна в российской столице начнется не раньше третьей декады марта. Она рекомендовала москвичам ждать наступления астрономической весны в регионе в двадцатых числах следующего месяца.