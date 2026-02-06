Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:25, 6 февраля 2026Экономика

В некоторые регионы России придет весеннее тепло

Метеоролог Позднякова: Ранняя весна придет в Крым и на Северный Кавказ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Ранняя весна окутает своим теплом Северный Кавказ и Крым. Там потеплеет уже в последней декаде февраля, о чем журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, по климату на Северном Кавказе в это время бывают теплые окна, которые дают производить сев холодостойких культур. Как подчеркнула синоптик, снега в данных районах еще крайне много, но теплая погода все-таки придет к концу месяца в последней декаде февраля, поэтому часть снежного покрова растает.

«Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного — прим. «Ленты.ру») Кавказа», — указала Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что весна в российской столице начнется не раньше третьей декады марта. Она рекомендовала москвичам ждать наступления астрономической весны в регионе в двадцатых числах следующего месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Белгород американскими ракетами. Губернатор сообщил о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В России предложили расширить производство «Орешника»

    Россияне ответили на вопрос о большем авторитете между мамой и женой

    Тишковец спрогнозировал в Москве кратковременное потепление

    Названы опасные для сердца продукты

    Россияне поменяли отношение к жилищному вопросу

    40-летняя певица Лили Аллен снялась топлес для журнала Elle

    На Украине высмеяли слова Зеленского о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok