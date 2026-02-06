В России четыре человека отравились хинкалом

В Дагестане четыре человека отравились хинкалом. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

Речь идет о замороженном полуфабрикате, который жители республики купили в магазине. Дома хинкал разогрели и употребили в пищу. Несколько часов спустя вся семья почувствовала себя плохо.

У отравившихся диагностирована головная боль, рвота и головокружение. Иных сведений о состоянии здоровья дагестанцев не приводится.

Ранее в Дагестане отравились воспитанники частного детского сада. Однако речь шла не о продуктах питания, а об угарном газе. В республиканском управлении МЧС России сообщили о десяти пострадавших.

