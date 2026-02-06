Реклама

В сети раскритиковали наряд 68-летней актрисы для выхода в свет

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @beverleycallardreal / TikTok

В сети раскритиковали образ английской актрисы Беверли Каллард для выхода в свет. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

68-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном наряде. Он состоял из облегающей кофты и кожаных брюк с заниженной посадкой и ремнем, напоминающим пояс для чулок. Артистка отметила, что в данной одежде отправится на шоу «Танцы со звездами» в Ирландии, где выступает ее друг.

Зрители высказались об образе в комментариях. «Категорически нет», «Боже, только не эти брюки», «Это пояс верности?», «Выглядит немного в стиле БДСМ», «Молодящаяся бабушка», «У тебя есть зеркало в полный рост?» — заявили они.

В свою очередь, в следующем ролике Каллард ответила на критику. «Я верю, что мои брюки вызвали и море любви, и море ненависти. Должна признаться, моя свекровь их совершенно не одобряет. Но мне нравится одеваться не по возрасту», — указала она.

Ранее в феврале образ жены генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актрисы Софьи Эрнст на кинопремии «Золотой орел» также раскритиковали в сети.

