Мир
02:37, 6 февраля 2026Мир

В Совете ЕС усилился раскол из-за России

Картайзер: В Совете ЕС произошел раскол из-за вопроса возобновления диалога с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zhang Cheng / Globallookpress.com

В Совете ЕС усиливается раскол из-за вопроса возобновления диалога с Россией, а в Европарламенте позиции остаются застывшими на отказе от переговоров с Москвой. Об этом сообщил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в Совете ЕС разгорелся спор между теми, кто поддерживает восстановление контактов с Россией, и теми, кто выступает резко против такого шага.

Картайзер напомнил, что недавно министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель предложил выступить в роли посредника между Евросоюзом и Россией. «Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента», — отметил он.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС. По мнению Силини, на переговорах должны присутствовать лидеры Германии, Франции или Великобритании.

