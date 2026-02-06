В США жестко высказались о «плакавшем» на интервью Зеленском

Риттер: Зеленский выглядел жалко на интервью телеканалу France 2

Бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его интервью французскому телеканалу France 2. На своей странице в соцсети X он заявил, что глава государства выглядел жалко.

«Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата», — отметил эксперт.

Он напомнил Зеленскому об использовании украинцами антироссийской риторики и их призывах к расправе над россиянами, подчеркнув, что после подобных действий не следует винить Россию за жесткий ответ на них.

«Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови?» — задался вопросом Риттер.

Зеленский в интервью France 2 заявил, что, в случае если Украина проиграет на поле боя, она утратит независимость, «которую сохраняла до сих пор», и станет частью России. Он также выразил надежду, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее начала 2027 года.