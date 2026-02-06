В центре Москвы перекрыли движение

Малую и Большую Бронную в Москве перекрыли для движения автомобилей

Малую и Большую Бронную улицы в центре столицы вечером в пятницу, 6 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения жителей столицы предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Соответствующее сообщение было опубликовано в 21:11 по московскому времени. В пресс-службе ведомства автомобилистов призвали быть внимательными при планировании маршрута.

Накануне, 5 февраля, аналогичное ограничение движения коснулось Новоарбатского моста по направлению в центр, пересечения улиц 1905 года и Мантулинской, съезда с Конюшковской улицы на площадь Свободной России, а также Смоленской набережной и Боровицкой площади.