Власти Финляндии назначили жителям компенсацию из-за забора на границе в Россией

В Финляндии выплатили первые компенсации гражданам за забор на границе с Россией

Власти Финляндии назначили первые компенсации гражданам, чьи земельные участки были затронуты в связи со строительством забора на финско-российской границе. Такие данные приводит пресс-служба пограничной охраны государства.

«Национальная земельная служба Финляндии приступила к расчету компенсации примерно тысяче землевладельцев. <...> Пограничная служба уже выплатила первые компенсации», — отмечается в сообщении ведомства.

В Национальной земельной службе уточнили, что жители получат справедливую компенсацию, которая будет выплачена после окончания строительства забора.

В погранохране добавили, что ограждение на границе с Россией возводят в соответствии с планом. Проект завершили почти на 50 процентов, более 100 километров забора уже готовы к эксплуатации. Всего сделано почти 160 километров ограждения. Строительство хотят завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что забор на границе Финляндии с РФ стал туристической достопримечательностью. Зафиксировано уже более 50 нарушений, за которые финнов наказывают штрафами.