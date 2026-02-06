Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 6 февраля 2026Мир

Власти Финляндии назначили жителям компенсацию из-за забора на границе в Россией

В Финляндии выплатили первые компенсации гражданам за забор на границе с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Власти Финляндии назначили первые компенсации гражданам, чьи земельные участки были затронуты в связи со строительством забора на финско-российской границе. Такие данные приводит пресс-служба пограничной охраны государства.

«Национальная земельная служба Финляндии приступила к расчету компенсации примерно тысяче землевладельцев. <...> Пограничная служба уже выплатила первые компенсации», — отмечается в сообщении ведомства.

В Национальной земельной службе уточнили, что жители получат справедливую компенсацию, которая будет выплачена после окончания строительства забора.

В погранохране добавили, что ограждение на границе с Россией возводят в соответствии с планом. Проект завершили почти на 50 процентов, более 100 километров забора уже готовы к эксплуатации. Всего сделано почти 160 километров ограждения. Строительство хотят завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что забор на границе Финляндии с РФ стал туристической достопримечательностью. Зафиксировано уже более 50 нарушений, за которые финнов наказывают штрафами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Лжепринц втянул депутатов одной страны в политическую аферу

    Делегацию Израиля освистали на церемонии открытия Олимпиады

    Генсек ООН призвал сражаться на спортивной площадке вместо поля боя

    Появились новые подробности переговоров США и Ирана

    Минобороны РФ показало на видео «грозу вражеских блиндажей»

    Посол рассказал об атмосфере в Британии после публикации файлов Эпштейна

    Судьбу Зеленского предсказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok