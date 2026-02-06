Реклама

19:26, 6 февраля 2026Забота о себе

Врач разрешила употреблять овсянку на завтрак при одном условии

Эндокринолог Павлова призвала добавлять к утренней овсянке ореховую пасту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Овсянку разрешено употреблять на завтрак, но только при одном условии, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, овсянка помогает снижать уровень так называемого плохого холестерина в крови и контролировать уровень сахара, что уменьшает риск развития диабета. Эта каша также улучшает пищеварение, благотворно влияет на микрофлору кишечника и нормализует артериальное давление и метаболизм, пояснила специалистка.

Однако без добавок овсянка не может считаться полноценным приемом пищи, подчеркнула она. В связи с этим врач призвала добавлять к утренней каше белок (например, греческий йогурт, творог или ореховую пасту), полезные жиры (например, миндаль, грецкие орехи, семена льна или чиа) либо же свежие ягоды и фрукты, корицу, ваниль или какао.

Ранее диетолог Нурия Дианова раскритиковала школьное питание. По ее мнению, ультраобработанные продукты из меню образовательных учреждений необходимо убрать.

