Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 6 февраля 2026Забота о себе

Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции

Психолог Ли: Беспокойство после полудня может быть симптомом деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

Британский психолог Келлин Ли указала на неочевидный симптом деменции, проявляющийся во второй половине дня. Об этом пишет Mirror.

По словам Ли, люди с деменцией часто испытывают особое беспокойство после полудня. Ближе к вечеру у них ухудшается самочувствие: проявляются симптомы тревожности и депрессии, усиливается голод, возникает боль. Кроме того, после полудня у них могут наблюдаться обостренные реакции на некоторые назначенные лекарства, сенсорные нарушения, включая потерю зрения, переутомление, или излишняя возбужденность, нежелание выходить на улицу, общаться с другими людьми.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Подобное возможно на любой стадии деменции, но чаще всего это происходит на средней и более поздних стадиях. «Если близкий человек кажется вам взволнованным, попытайтесь успокоить его, отвлеките, возможно, рассказав о любимом воспоминании или событии, которое ему нравится», — посоветовала Ли. Кроме того, она порекомендовала записывать яркие проявления тревожных симптомов, чтобы связать их с временем суток — это поможет врачу лучше подобрать план лечения.

Ранее невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Украина выдвинула новое требование ЕС

    В российской тайге нашелся редчайший деликатес за тысячи долларов

    Российская шорт-трекистка рассказала об общении с иностранцами на Олимпиаде

    В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

    Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

    Москвичам пообещали больше сильных снегопадов

    Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok