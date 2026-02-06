Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:10, 6 февраля 2026Забота о себе

Врачи дали советы по борьбе с бессонницей людям разных возрастных групп

Врач Чаморро: В 20 лет для лечения бессонницы необходимо заниматься спортом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Врачи Пол Калустиан и Харисса Чаморро заявили, что на каждом этапе жизни имеются свои причины бессонницы и методы борьбы. В разговоре с изданием Infobae они дали советы людям разных возрастных групп.

По словам Чаморро, в 20 лет причинами бессонницы могут быть работа, активное социальное взаимодействие, а также большое количество времени, проведенное перед экраном. В этом возрасте, чтобы избавиться от проблем со сном, нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, заниматься спортом, бывать на естественном свету, завтракать в первый час после пробуждения, а также ограничить потребление кофеина.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Калустиан добавил, что в 30 лет бессонница может возникнуть из-за необходимости балансировать между семьей и работой, а также из-за стресса и электронных устройств. В этом возрасте для борьбы с проблемой он порекомендовал провериться на апноэ, поддерживать регулярный режим сна, ограничить потребление стимуляторов, пить много воды и сбалансировано питаться.

В 40 лет бессонница возникает в основном из-за стресса, утверждает Чаморро. В связи с этим она порекомендовала заниматься техниками релаксации, такими как глубокое дыхание или йога, которые следует практиковать перед сном и регулярно в течение недели.

После 50 лет изменения в состоянии здоровья и прием лекарств могут негативно сказаться на качестве сна, отметил Калустиан. Он подчеркнул, что в этом возрасте важно проконсультироваться с врачом, чтобы узнать точные причины бессонницы и составить план лечения.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, как быстро заснуть. Для этого, по его словам, необходимо устать днем, например благодаря спорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

    После убийства девятилетнего мальчика в Петербурге возбудили дело о халатности

    ВСУ начали обстреливать артиллерией город-спутник Запорожской АЭС

    В российском городе потолок холла в новом ЖК рухнул на мужчину с собакой

    На Украине анонсировали серьезные кадровые перестановки в Раде

    Зеленского уличили в имитации борьбы с коррупцией

    Игроки НХЛ высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok