Врачи дали советы по борьбе с бессонницей людям разных возрастных групп

Врач Чаморро: В 20 лет для лечения бессонницы необходимо заниматься спортом

Врачи Пол Калустиан и Харисса Чаморро заявили, что на каждом этапе жизни имеются свои причины бессонницы и методы борьбы. В разговоре с изданием Infobae они дали советы людям разных возрастных групп.

По словам Чаморро, в 20 лет причинами бессонницы могут быть работа, активное социальное взаимодействие, а также большое количество времени, проведенное перед экраном. В этом возрасте, чтобы избавиться от проблем со сном, нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, заниматься спортом, бывать на естественном свету, завтракать в первый час после пробуждения, а также ограничить потребление кофеина.

Калустиан добавил, что в 30 лет бессонница может возникнуть из-за необходимости балансировать между семьей и работой, а также из-за стресса и электронных устройств. В этом возрасте для борьбы с проблемой он порекомендовал провериться на апноэ, поддерживать регулярный режим сна, ограничить потребление стимуляторов, пить много воды и сбалансировано питаться.

В 40 лет бессонница возникает в основном из-за стресса, утверждает Чаморро. В связи с этим она порекомендовала заниматься техниками релаксации, такими как глубокое дыхание или йога, которые следует практиковать перед сном и регулярно в течение недели.

После 50 лет изменения в состоянии здоровья и прием лекарств могут негативно сказаться на качестве сна, отметил Калустиан. Он подчеркнул, что в этом возрасте важно проконсультироваться с врачом, чтобы узнать точные причины бессонницы и составить план лечения.

