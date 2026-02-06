Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:10, 6 февраля 2026Экономика

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М1.2
Виктория Клабукова
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Выброс электромагнитного излучения был зарегистрирован в 01:17 по московскому времени. По своей мощности солнечная вспышка достигла класса М1.2. Ее продолжительность составила десять минут.

Событие зафиксировали в группе пятен 4372 — прежде практически все вспышки происходили в области 4366. Только 5 февраля данная зона едва не побила рекорд активности XXI века. Сильнейшую за последние 26 лет вспышечную активность, по статистике ученых, демонстрировала группа солнечных пятен 3664 — до ее результата области 4366 не хватило всего двух вспышек уровня M или X.

5 февраля на Земле началась очередная магнитная буря. По мощности колебаний ее причислили к категории слабых, G1. Бурю спровоцировал приход края плазменного облака. Выброс произошел 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Ходченкова стала жертвой разборок с ТСЖ

    Сделку по продаже иностранных активов «Лукойла» поставили под сомнение

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok