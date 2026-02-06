На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М1.2

На Солнце произошла сильная вспышка. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Выброс электромагнитного излучения был зарегистрирован в 01:17 по московскому времени. По своей мощности солнечная вспышка достигла класса М1.2. Ее продолжительность составила десять минут.

Событие зафиксировали в группе пятен 4372 — прежде практически все вспышки происходили в области 4366. Только 5 февраля данная зона едва не побила рекорд активности XXI века. Сильнейшую за последние 26 лет вспышечную активность, по статистике ученых, демонстрировала группа солнечных пятен 3664 — до ее результата области 4366 не хватило всего двух вспышек уровня M или X.

5 февраля на Земле началась очередная магнитная буря. По мощности колебаний ее причислили к категории слабых, G1. Бурю спровоцировал приход края плазменного облака. Выброс произошел 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1.