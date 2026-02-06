Захарова: Дело Эпштейна не расследуется, как и подрывы на «Северных потоках»

На Западе ничего не расследуется, когда речь идет об участии «мировых элит». С таким мнением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, говоря о скандале вокруг американского педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

«С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад», — отметила Захарова, подчеркнув, что теперь все становится на свои места: ход расследований, где замешаны «мировые элиты», будь то подрывы на «Северных потоках» или убийство американского президента Джона Кеннеди, игнорируется.

По ее словам, смешно наблюдать, что теперь преступления или преступные намерения тех, кто совершает подобное, фиксируются на фото и видео. Однако эти факты не останавливают людей, оправдывающих такие умыслы, считает Захарова. «И все равно "не все так однозначно"», — поиронизировала официальный представитель российского МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что скандал, развернувшийся вокруг фигуры Эпштейна, показал истинное отношение западных элит к несовершеннолетним. Как подчеркнула она, Запад выделяет огромные деньги на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по мирным жителям, в том числе детям.