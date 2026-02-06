Реклама

09:31, 6 февраля 2026Россия

Защитивших детсад от вооруженного нападения россиянок решили премировать

Обезвредившие мужчину с ножом оренбургские воспитательницы получат по 500 тысяч
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Евгений Солнцев»

Две воспитательницы из детского сада в Бугуруслане Оренбургской области, обезвредившие мужчину с ножом, который готовил нападение на дошкольное учреждение, получат по 500 тысяч рублей. О премиях для россиянок рассказал в Telegram--канале губернатор региона Евгений Солнцев.

Он пояснил, что, кроме воспитательницы Лии Галеевой, на защиту детей встала музыкальный работник Людмила Платонова.

По данным Солнцева, женщина удерживала до приезда экстренных служб дверь помещения, в которое им вместе удалось запереть вооруженного ножом нападавшего.

Женщины также будут представлены к награде, подчеркнул оренбургский губернатор.

До этого мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко пояснил, что воспитательница Галеева, выбившая нож из руки напавшего на детское учреждение мужчины, применила в том числе психологическое убеждение.

5 февраля вооружившийся ножом мужчина проник в здание детского сада на улице Фрунзе в Бугуруслане. На втором этаже на его пути встала воспитательница. Храбрая женщина повалила его на пол и удерживала до прибытия полицейских.

Напавший нанес ей легкие порезы, когда она отнимала у него нож. В это время в детсаду был тихий час, дети спали, поэтому жертв удалось избежать.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

