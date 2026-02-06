Зеленскому указали на очевидный способ остановить удары России

Малинен: Зеленский остановит удары России, если заключит мир

Президент Украины Владимир Зеленский сможет остановить удары России по украинской энергетической инфраструктуре, если согласится на заключение мирного договора. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Зеленский может заключить мир, чтобы остановить это (удары — прим. «Ленты.ру»), в любой момент, когда он захочет», — написал он.

5 февраля Зеленский поручил местным властям начать подготовку к ударам по энергетике в следующем отопительном сезоне. План должен быть подготовлен до 1 сентября

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.