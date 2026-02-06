Жена российского мэра отдала миллионы «Астрологии»

Жена одного из уральских мэров отдала мошенникам почти 14 млн рублей

Жена мэра из Свердловской области отдала мошенникам почти 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, оказавшаяся супругой одного из уральских мэров. Она рассказала, что в мессенджере Telegram с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка, и сообщили ей о проверке. Под их давлением потерпевшая установила на свой телефон необходимые аферистам программы и «виртуальную банковскую карту», а также сняла все имеющиеся у нее деньги и передала их курьеру с кодовым именем «Астрология».

Общий ущерб составил 13,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

