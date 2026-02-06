Реклама

Силовые структуры
13:29, 6 февраля 2026Силовые структуры

Жена российского мэра отдала миллионы «Астрологии»

Жена одного из уральских мэров отдала мошенникам почти 14 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жена мэра из Свердловской области отдала мошенникам почти 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, оказавшаяся супругой одного из уральских мэров. Она рассказала, что в мессенджере Telegram с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка, и сообщили ей о проверке. Под их давлением потерпевшая установила на свой телефон необходимые аферистам программы и «виртуальную банковскую карту», а также сняла все имеющиеся у нее деньги и передала их курьеру с кодовым именем «Астрология».

Общий ущерб составил 13,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее аферисты убедили ребенка из Астрахани похитить ювелирные украшения мамы и отнести их на кладбище.

